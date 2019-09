Po 42 latach pracy prezes PTBS przeszła na emeryturę. Nam opowiedziała o budowie bloków na Maliniu i swoich planach na najbliższą przyszłość

Po latach pracy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku przeszła na emeryturę. O pełnym odpoczynku nie ma jeszcze mowy. Pani Alicja do końca roku pozostanie pracownikiem PTBS-u. Chce spokojnie przekazać swojemu następcy dokumenty i w razie potrzeby niezbędne informacje dotyczące działalności spółki.

42 lata pracy to szmat czasu, wiele wspomnień. Jest żal, że to już koniec czy może przeważa radość, że wreszcie będzie można solidnie odpocząć?

To już odpowiedni moment, żeby odpocząć, wspominać pracę z uśmiechem i pamiętać o wszystkich mile spędzonych chwilach oraz pielęgnować znajomości i przyjaźnie.

Będzie pani potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

To jest naturalne, że z upływem lat trzeba zwolnić tempo życia, odpoczywać i relaksować się przy filiżance kawy, krzyżówce i dobrej książce. W wolnych chwilach chciałabym podróżować i mieć czas na to, na co do tej pory mi go brakowało. Chciałabym jak najwięcej czasu spędzać z bliskimi, z rodziną czy z przyjaciółmi, by móc pokazać im jak wiele dla mnie znaczą.