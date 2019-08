"Plon, niesiemy plon". W niedzielne popołudnie rolnicy z gminy Gizałki podziękowali za tegoroczne zbiory, a później oddali się zabawie

Elżbieta Nowak i Lesław Czajka przekazali na ręce przewodniczącego Rady Gminy Gizałki Romana Rojewskiego okazały wieniec dożynkowy. Z kolei Aleksandra Jankowska i Andrzej Rogacki przekazali wójtowi Robertowi Łozie bochen chleba. - Staropolskim obyczajem chylimy dziś głowy przed chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna oraz przed tym pięknym dożynkowym wieńcem – symbolem rolniczego trudu. Panująca susza spowodowała, że gospodarze nie zebrali tych plonów tyle, co w poprzednich latach. Jednak, tak jak zawsze, zrobili to sumiennie, starannie, dochowując wszelkich reguł, by nie zmarnować tego, co urosło i co może stanowić o ich poziomie życia w najbliższym czasie. Spichlerze i magazyny wypełniły się płodami rolnymi. A my tradycyjnie, całą społecznością gminy, cieszymy się z owoców pracy naszych rolników. Mamy dożynki. To czas wdzięczności i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, to również czas, który pozwala na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach w polu i zagrodzie. Dziś oddajemy rolnikom pokłon za ich całoroczną pracę – mówił gospodarz Gizałek. Wójt przekazał chleby sołtysom i wspólnie częstowali mieszkańców i zaproszonych gości, dla których Robert Łoza miał również dożynkowe upominki.