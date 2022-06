Pleszewskie złota w sportach walki. Nicola Kaczmarek i Olaf Pera na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski w kickboxingu

Nicola Kaczmarek i Olaf Pera złotymi medalistami Mistrzostw Polski w kickboxingu

Zawiercie przez kilka dni było polską stolicą kickboxingu. To właśnie tutaj odbyły się mistrzostwa kraju seniorów, mastersów, juniorów, kadetów młodszych i starszych. W bardzo dobrych nastrojach z zawodów wrócili pleszewianie reprezentujący kaliskie kluby. Nicola Kaczmarek i Olaf Pera mają już na koncie znaczące sukcesy, w ostatnich dniach maja do swojego dorobku dołożyli kolejne.

W tym roku Nicola świętowała już złoty medal podczas mistrzostw kraju w formule full contact oraz brązowy "krążek" w formule low kick. W Zawierciu rywalizacja toczyła się w formule light-contact. W gronie seniorek, w kategorii wagowej do 50 kg, najlepsza okazała się właśnie pleszewianka. Zawodniczka na co dzień reprezentująca barwy Klubu Sportowego Prosna Kalisz na podium znalazła się przed Anną Knobel (KS Beniaminek 03 Starogard Gdański), Martą Pawlikowską (KSW Łuków) i Nikolą Kaletą (Beskid Dragon Bielsko-Biała). Przypomnijmy, że Nicola ma w dorobku m.in. brązowy medal mistrzostw świata, który zdobyła w Lido di Jesolo we Włoszech w 2021 roku.