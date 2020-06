Pleszewskie Stowarzyszenie Kocia Łapa organizuje zrzutkę na rzecz swoich podopiecznych

Dzięki wsparciu Miasta i Gminy Pleszew, stowarzyszenie może realizować swoje najważniejsze zadanie - sterylizację kotów, która przeprowadzana jest za gminne pieniądze. Miasto wsparło wolontariuszki także klatkami łapkami oraz klatkami do przetrzymywania kotów po zabiegach sterylizacji. Pozostałe koszty muszą ponosić same. Na szczęście, nie brakuje osób, które chcą w różny sposób wesprzeć stowarzyszenie, stąd pomysł by o tę pomoc prosić w ramach zrzutki.

Zbiórkę na rzecz kociaków znajdziecie na portalu internetowym www.zrzutka.pl [KLIKNIJ TUTAJ]

- 80% kosztów to koszt opieki weterynaryjnej, odrobaczenie, szczepień, leczenia, leków. Bez względu na to, gdzie przebywa kociak, każdy otrzyma od nas taki pakiet na dobry start. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na część bieżących wydatków przy kociętach: mleko, karmę, podkłady, żwirek - informuje stowarzyszenie.

O tym, że działalność stowarzyszenia jest skuteczna, niech świadczy choćby fakt, że dzięki zaangażowaniu czterech działających w nim pań, do adopcji trafiło już 50 kotów.

Historie kotów, którymi zobowiązało się pomóc Pleszewskie Stowarzyszenie Kocia Łapa, przeczytacie na ich fanpage'u na Facebooku.