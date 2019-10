Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie już jutro w hali sportowo-widowiskowej

Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie to miejsce otwarte dla wszystkich, niezależnie od tego, ile mają lat i jak duża jest ich kolekcja. Można tu prezentować również swoje pasje - wydarzenie jest otwarte dla malarzy, fotografów czy konstruktorów. W tym roku odbędzie się już szósta edycja tej imprezy. Stoiska będzie można zwiedzać w godzinach 10.00-16.00. Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji, m.in. pokazu Pleszewskiego Klubu Karate, występu grupy teatralnej ,,To Nie My" czy Studia Tańca FRAJDA.

Szczegóły na plakacie.