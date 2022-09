Pleszewskie Centrum Medyczne kupuje nowy rezonans magnetyczny

Właśnie zakończył się pierwszy etap postępowania przetargowego na zakup nowego rezonansu dla pleszewskiego szpitala. Ofertę złożyła tylko jedna firma specjalizująca się w dostawie i obsłudze takiego wysoce specjalistycznego sprzętu. Aktualnie trwa jeszcze dopinanie na ostatni guzik formalności, które pozwolą na zainstalowanie nowego urządzenia w placówce do końca grudnia.

- Z niepokojem czekaliśmy na zakończenie pierwszego etapu postępowania, bowiem dofinansowanie od wojewody musi zostać rozliczone do końca tego roku, czasu jest więc niewiele. Również zamontowanie nowego urządzenia nie jest sprawą prostą. Ponadto pacjenci nie mogą zostać pozbawieni dostępu do badań przez okres wymiany starego rezonansu. Dlatego też firma musi zainstalować tymczasowo na zewnątrz szpitala rezonans w kontenerze. To był jeden z naszych wymogów - wyjaśnia Błażej Górczyński, prezes PCM.