Pleszewskie Centrum Medyczne kupiło nową karetkę za 350 tysięcy złotych

Nowy Volksvagen Crafter z 2019 roku – to nowa karetka, jaką w ostatnim czasie ze środków własnych zakupiło Pleszewskie Centrum Medyczne. W czwartek Błażej Górczyński, prezes pleszewskiego szpitala, przekazał kluczyki do nowego pojazdu zastępcy ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Katarzynie Bielan. W grudnia przekazana zostanie kolejna karetka, która została zakupiona ze środków Ministerstwa Zdrowia.

- Dzięki temu będziemy mieć nowy, całkiem niezły sprzęt oraz „spokój” związany z wymianą taboru na kilka lat. Karetki bowiem - ze względu na specyfikę pracy - bardzo szybko się zużywają - mówi Błażej Górczyński.

Obecnie flota Pleszewskiego Centrum Medycznego liczy 11 samochodów. - Trzy samochody do swojej dyspozycji mają pielęgniarki, trzy to karetki systemowe, trzy służą do transportu międzyszpitalnego, jedna do transportu specjalistycznego oraz jeden pojazd służący m.in. do zaopatrzenia - wylicza Zbigniew Serbiak, koordynator Systemu Wspomagania Dowodzenia. Dzięki tegorocznej wymianie sprzętu - z trzech podstawowych karetek aż dwie będą z rocznika 2019.