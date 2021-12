Pleszewski WOPR pomógł potrzebującej rodzinie w ramach Szlachetnej Paczki

Za nami Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. 17010 najbardziej potrzebujących rodzin w całym kraju otrzymało prezenty, które odpowiadały na ich indywidualne potrzeby. Pomoc dotarła również do mieszkańców powiatu pleszewskiego. W akcję tradycyjnie zaangażowało się wiele osób. Swoją cegiełkę dołożyli również ratownicy z Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR Pleszew. - Rodzinie, której postanowiliśmy pomóc, zgodnie z życzeniem, przekazaliśmy nową pralko-suszarkę, którą zakupiliśmy ze środków własnych oraz produkty chemiczne i spożywcze. W sobotę paczkę dostarczyliśmy do biura przy ulicy Ogrodowej, a następnie trafiła ona do rodziny - opowiada Paweł Szczepaniak.

Weekend Cudów to wyjątkowe dni, podczas których kilkaset tysięcy osób w Polsce angażuje się w działania Szlachetnej Paczki. Jak podkreślają organizatorzy w ostatnim roku liczba skrajnie ubogich Polaków wzrosła o prawie 400 tysięcy. Aż 2 mln osób żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Za mniej niż 20 złotych dziennie. Dzięki darczyńcom, wolontariuszom i partnerom setki tysięcy osób, którym codziennie towarzyszy obawa o to, czy wystarczy pieniędzy na jedzenie, otrzymało pomoc.