Pleszewski szpital zakończył ostatni etap prac związany z nową poradnią ginekologiczno-położniczą Damian Cieślak

Pleszewski szpital zakończył ostatni etap prac związany z nową poradnią ginekologiczno-położniczą, która została otwarta w kwietniu 2021 roku. Teraz do nowoczesnych gabinetów, przestronnej poczekalni przeznaczonej tylko dla pacjentek oraz toalet, osobnych pomieszczeń administracyjnych z częścią socjalną dla personelu, dołączyła nowa nawierzchnia zrobiona przed budynkiem, która ułatwia dostęp do obiektu również osobom niepełnosprawnym. Koszt inwestycji to ponad 110 tys. zł.