Pleszewski szpital z nowoczesnym laparoskopem wartym ponad 400 tys. zł

Pleszewski szpital z nowoczesnym laparoskopem

Laparoskop - wieża z wyposażeniem do ICG o wartości 410. 000 zł - taki nowoczesny sprzęt trafił do Pleszewskiego Centrum Medycznego. Dzięki technice fluorescencyjnego obrazowania pozwoli on na dokładniejsze badania pacjentów i wykrywanie zmian chorobowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zakupu. Jest to kolejny krok w stronę rozwoju chirurgii onkologicznej w Pleszewskim Centrum Medycznym. Nowy laparoskop wykorzystuje obrazowanie fluorescencyjne w zakresie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (tzw. ICG). To barwnik, który w świetle podczerwonym fluoryzuje i tym samym pozwala na dokładne zmapowanie zmienionej chorobowo tkanki koniecznej do usunięcia. Podczas wykonywania zabiegów z jego użyciem nie tylko minimalizowanie jest ryzyko powikłań pooperacyjnych ale i też reoperacyjnych u pacjentów - opowiada Błażej Górczyński, prezes pleszewskiego szpitala.

W skład urządzenia wchodzi między innymi kamera endoskopowa, monitor i optyka laparoskopowa z filtrem do ICG. Sprzęt jest bezpieczny dla pacjentów, nie jest też radioaktywny. Istotne jest również to, że przeprowadzane dzięki niemu zabiegi są ekonomiczniejsze, niż te wykonywane metodami tradycyjnymi.