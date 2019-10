Pleszewska młodzież upamiętniła ofiary KL Posen, pierwszego obozu powstałego na ziemiach polskich mieszczącego się w Forcie VII

- Młodzież wzięła także udział w głównych uroczystościach upamiętnienia KL Posen, podczas których oddano hołd wszystkim, którzy stracili życie w tym miejscu. W asyście wojskowej odbył się Apel Poległych, a także złożono wieńce pod Ścianą Śmierci, gdzie codziennie rozstrzeliwano od 7 do 9 więźniów. Po uroczystościach przyszedł czas na zwiedzanie fortu, w którym obecnie mieści się Muzeum Martyrologii Wielkopolan - podkreśla Katarzyna Rutkowska, koordynator projektu.

KL Posen to pierwszy w okupowanej przez III Rzeszę w Polsce obóz koncentracyjny, funkcjonujący od 10 października 1939 r. Na terenie obozu śmierć poniosło ok. 20 tysięcy Wielkopolan. Uwięzieni w nim Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, wieszani, zrzucani ze schodów lub umierali z powodu ciężkich warunków panujących w celach więziennych. W obozie już w październiku 1939 roku po raz pierwszy w Europie Niemcy użyli gazu do mordowania ludności cywilnej. Na terenie obozu zginęło wielu przedstawicieli wielkopolskiej inteligencji, zaangażowanych w polskim życiu społecznym i politycznym, uczestników powstania wielkopolskiego, patriotów będących członkami wpływowych polskich środowisk Poznania. Obóz był odwetem Niemców za powstanie wielkopolskie i dążenia niepodległościowe Wielkopolan po zakończeniu I wojny światowej. Warto zauważyć, że w Forcie VII, przez krótki czas, uwięziony był także proboszcz pleszewskiej parafii farnej ks. Kazimierz Niesiołowski.

- Tym bardziej cieszy, że pleszewska młodzież mogła tam pojechać i upamiętnić wszystkie ofiary niemieckiego terroru - dodaje Katarzyna Rutkowska.