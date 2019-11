Pleszewska młodzież po alkohol najczęściej po raz pierwszy sięga jeszcze w podstawówce

- Ponad pięć szóstych (83,1%) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych piła alkohol, 52,3% paliła papierosy, 12,4% próbowała narkotyków, a 0,7% próbowała dopalaczy. Odsetek ten jest mniejszy w przypadku uczniów szkół podstawowych: 39,8% alkohol; 23,4% papierosy; 1,6% narkotyki i 0,2% dopalacze. Picie alkoholu wśród chłopców jest większe o 13,7 punktów procentowych od dziewcząt. Takiej różnicy nie widać w przypadku palenia papierosów - analizuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy ratusza.

Młodzież najczęściej sięga po piwo. Ten alkohol wybiera 40,2% młodych respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: czysta wódka i wino. Aż 44% badanych zadeklarowało, że przynajmniej raz upiło się alkoholem. Zapytani o to, dlaczego sięgają po używki, najczęściej odpowiadali, że po to, być na luzie, by się zabawić, bo zostają namówieni przez kolegów, nie chcąc być innymi.

Coraz większym problemem wśród młodzieży jest także uzależnienie od internetu. Uczniowie średnio spędzają w internecie 4 godziny i 8 minut dziennie. Młodzież spotyka się też z hejtem. Co piąty ankietowany stał się obiektem poniżania bądź wyśmiewania w sieci.