Pleszewska Liga Kręgli Klasycznych. Zawodnicy rozegrali już kolejki numer 5 i 6. Kto na czele?

Pleszewska Liga Kręgli Klasycznych

Jedna z sześciu sekcji

Przypomnijmy, że kręgle klasyczne to jedna z sześciu sekcji działających w Klubie Sportowym Stal Pleszew. Za sprawą wiceprezesa Marcina Walczaka udało się doprowadzić do utworzenia ligi, w której bierze udział ponad 20 zawodników. Rozgrywki prowadzone są w dwóch ligach męskich (podział nastąpił na podstawie wyników turnieju eliminacyjnego) oraz jednej lidze kobiecej. Każdy uczestnik w jednej kolejce oddaje 60 rzutów. Po 12 seriach zwycięzca drugiej ligi męskiej uzyska awans do pierwszej, z kolei z tej spadnie zawodnik z najsłabszym dorobkiem. Liga odbywa się w kręgielni w Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie.