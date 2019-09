Pleszewska kardiologia wskoczyła na wyższy poziom. W Pleszewski Centrum Medyczne wykonywane są zabiegi ablacji

Teraz pleszewianie, żeby ratować swoje serce - arytmie są śmiertelnie niebezpieczne, nie muszą już szukać innych ośrodków. W Pleszewskim Centrum Medycznym od lipca z powodzeniem przeprowadzane są zabiegi ablacji. Przeszło go już dziewięciu pacjentów. -To niebagatelny projekt, który od samego początku został bardzo dobrze zaplanowany. Projekt był zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych oraz z priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego - podkreślał prezes Błażej Górczyński i dodał, że udało się również pozyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę 1,2 mln złotych na realizację zabiegów ablacji. Pozwoli to na przeprowadzenie 7 ablacji miesięcznie.

Do tego, żeby pleszewski szpital dołączył do ośrodków, w których przeprowadza się ablacje potrzebny był sprzęt i ludzie. Potrzebne były również pieniądze. Całkowity koszt rozbudowy i doposażenia Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym wyniósł blisko 3,5 mln złotych. Władzom szpitala udało się pozyskać na ten cel 1 mln złotych dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz 250 tys. z budżetu powiatu.

Ablacja to szansa dla pacjentów, którzy mają problemy kardiologiczne. Jest metoda leczenia pacjentów z zaburzeniem rytmu serca, tzw. częstoskurczem. Polega na tym, że lekarze najpierw dokładnie określają zaburzenie rytmu i precyzyjnie lokalizują miejsce odpowiedzialne za jego powstawanie. Następnie przez tętnice lub żyły wprowadzają do serca specjalną elektrodę ablacyjną, której końcówka zostaje rozgrzana prądem o częstotliwości radiowej do temperatury ok. 50 stopni. To wystarcza, by uszkodzić tkankę na tyle, żeby zablokować jej możliwość przewodnictwa elektrycznego, a tym samym powstrzymać arytmię. Zabieg pozwala na wyleczenie większości pacjentów.

- Realizacja projektu przyczyni się do poprawy profilaktyki i leczenie, a także zapobiegania następstwom nadkomorowych zaburzeń rytmu serca poprzez zwiększenie ich dostępności. Obecnie prowadzimy ablacje zaburzeń rytmów nadkomorowych, które są profilaktyką przed ciężkimi zdarzeniami mózgowymi i sercowo - naczyniowymi. Zabiegi odbywają się przy współpracy z poznańską kliniką na Długiej - tłumaczył ordynator Oddziału Kardiologicznego dr n. med. Tomasz Wardęga.