Pleszewska biblioteka podsumowała wakacyjne konkursy. Do kogo trafiły nagrody?

Pleszewska biblioteka podsumowała wakacyjne konkursy

"Literackie BINGO" i ekologiczna gra

Drugą wakacyjną zabawą skierowaną do dzieci i młodzieży było „Literackie BINGO”. - Przez dwa miesiące chętni czytali książki i dopasowywali je do kategorii z karty „Literackie BINGO”. Upominki otrzymali ci czytelnicy, którzy dopasowali książki do 5 kategorii w pionie, poziomie lub na ukos. Do konkursu przystąpiło ponad 70 uczestników - informuje pleszewska książnica.