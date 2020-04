Pleszewscy ratownicy, jadąc na urlop, zatrzymali pijanego kierowcę

Do zdarzenia doszło w Kaliszu, na ul. Stawiszyńskiej w poniedziałek, ok. godz. 18.00. Trzej pleszewscy ratownicy jechali motocyklami na urlop. Byli to ci sami motocykliści, którzy w czerwcu 2018 roku zostali zepchnięci z drogi przez ciężarówkę.

Mężczyzn zaniepokoił sposób, w jaki poruszało się jedno z aut. Jego kierowca przez opuszczone szyby wydawał się być nietrzeźwy. Ratownicy na swoich motocyklach zajechali drogę kierowcy i zabrali mu kluczki. Wkrótce na miejscu pojawiła się policja, a badanie potwierdziło, że kierowca jest pijany. Teraz 32-latka czeka spotkanie z wymiarem sprawiedliwości.

Także na terenie powiatu pleszewskiego w ostatnich dniach na drogach pojawiły się osoby jadące ,,po kilku głębszych".

Jak informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie, w sobotę, 18 kwietnia, o godz. 22.15 dyżurny pleszewskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu, do którego doszło w Choczu na ul. Edmunda Taczanowskiego. 34-letni mieszkaniec gminy Chocz, doprowadził do kolizji drogowej z samochodem marki VW Golf. Pojazd był zaparkowany na poboczu. Jak się okazało, rowerzysta znajdował się pod wpływem alkoholu. Miał 2,7 promila.