Pleszewscy raperzy wystąpią na kaliskiej scenie. 10 września odbędzie się Koncert Młodych - Bitwa o Złotego Graala

Pleszewscy raperzy wystąpią na kaliskiej scenie

Koncert Młodych - Bitwa o Złotego Graala rozpocznie się o godzinie 18 w hali OSRiR w Kaliszu. - W trakcie wydarzenia oprócz występów przedstawicieli hip-hopowego podziemia oraz DJ-ów grających muzykę klubową odbędzie się Bitwa Freestylowa, gdzie zwycięzca zgarnia ZŁOTEGO GRAALA KALISKIEGO HIP-HOPU oraz sprzęt studyjny o wartości 1000 zł! - informują organizatorzy.

Na scenie zaprezentują się raperzy z powiatu pleszewskiego, czyli Mateusz Krowiacz (ZPR), Kamil Lewera (Kemsi), Tomasz Godlewski (Gold) i Sebastian Płonecki (Crini). Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Gold i Crini współpracują ze sobą od 1,5 roku. - Zaczęło się od zwykłego luźnego nawijania i spotkania po latach. Od tamtego czasu wydaliśmy kilka wspólnych numerów, co jeszcze bardziej nas podkręciło do działania w tym kierunku. Bawimy się muzyką, wkładając w to całych siebie, wszystkie emocje i odczucia życiowe. W tym czasie nazbierało się sporo dobrego materiału, który chcemy zaprezentować - opowiadają. Mateusz Krowiacz urodził się w Poznaniu, ale obecnie mieszka w Pleszewie. - Muzyką zajmuję się już dziesięć lat. To moja największa miłość, nie widzę poza nią życia. Kilka miesięcy temu wydałem numer z Florkiem, który zdobył aż 80 tysięcy wyświetleń. Przez ten czas, w którym zajmuję się muzyką wiele się nauczyłem. Jestem ambitny oraz pracowity i na scenie zamierzam pokazać najlepszego siebie! - zapewnia.