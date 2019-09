Pleszewscy policjanci ze specjalnymi przywilejami?

Policja złożyła wniosek

Okazuje się, że sprawa jest bardziej złożona. Jak tłumaczy dyrektor Halina Meller do Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie wpłynął wniosek Komendy Powiatowej Policji w sprawie stałej zmiany organizacji ruchu na ulicy Kochanowskiego. Szczegóły nie są jeszcze znane i choć decyzja jeszcze nie zapadła, to wiele wskazuje na to, że nie będzie żadnych przeszkód i Halina Meller przychyli się do wniosku pleszewskiej policji.

Będą nowe rozwiązania

Z nieoficjalnych informacji, do których udało nam się dotrzeć, zmiany na ulicy Kochanowskiego mogą obowiązywać już od 1 października. Jak zapewnia oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszew asp. Monika Kołaska w najbliższym czasie zostaną przedstawione nowe rozwiązania organizacji ruchu w tym rejonie.

