Pleszewscy harcerze dzielą się Betlejemskim Światłem Pokoju

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną świeczkę, której płomień jest niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie i dociera do niemal każdego zakątka świata. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

W niedzielę, 12 grudnia, polscy harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju z rąk przedstawicieli słowackich skautów na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Później światło zostało przekazane wszystkim reprezentacjom chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, aby ruszyć w podróż po Polsce.

W Pleszewie światłem dzielą się harcerze ze Związku Drużyn ZHP w Pleszewie im. Antoniego Rymarczyka. W niedzielę przekazali oni Betlejemskie Światło Pokoju w parafii p.w. Św. Floriana. - Jeśli ktoś nie zdążył odebrać światła, zapraszamy w środę o 18 do kościoła Matki Boskiej. My też tam będziemy. Zapraszamy także w wigilię na pleszewski rynek w godzinach 12-14 - podkreślają harcerze. Mieszkańcy mogą zabrać światło do domu również w czwartek, 23 grudnia, z kościoła Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela podczas mszy świętej o godzinie 18.