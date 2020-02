Pleszewianin Mateusz Duczmal pokonał w Tajlandii reprezentanta Iranu i zdobył pas mistrzowski miejscowego obiektu - Bangla Boxing Stadium

Pleszewianin na co trenuje w Gymie Rattachai Muay Thai. To właśnie tam szlifuje formę przed walką z Rosjaninem Rustamem Guseinovem, która odbędzie się 21 marca w szkockim Falkirk podczas gali Combat Kings. 5 lutego Mateusz otrzymał propozycję walki o tytuł mistrzowski i pas największego stadionu na wyspie Phuket, czyli Bangla Boxing Stadium. - Zdecydowałem się skorzystać z oferty i przy okazji zdobyć kolejne cenne doświadczenie w walce mistrzowskiej na pełnych zasadach muay thai - opowiada pleszewianin. Gala rozpoczęła się o 21:00, a walka Mateusza była wydarzeniem wieczoru. Wcześniej zaplanowano 8 pojedynków, więc nasz zawodnik trochę czekał na swoją kolej. - W tym czasie trenerzy pomogli mi się rozgrzać, nasmarowali mnie tajskim olejkiem i wydali ostatnie instrukcje - opowiada.

W ostatniej części pojedynku Mateusz zdecydował się na mocniejszy atak, chcąc znokautować rywala. Udało się sprowadzić walkę do klinczu i zadać dwa mocne ciosy łokciem z dołu. Kolejny, tym razem prawy łokieć posłał Persa na deski. Sędzia widząc obrażenia na twarzy zawodnika z Iranu zdecydował się zakończyć pojedynek. Pleszewianin mógł unieść w górę rękę w geście zwycięstwa, a po chwili na biodrach zawisnął kolejny pas. Nasz zawodnik jest pierwszym Polakiem, któremu udało się zostać mistrzem stadionu w Tajlandii.

- opowiada pleszewianin. - Już na początku poczułem swoją przewagę w klinczu. Będąc silniejszym fizycznie mogłem zadawać mocne uderzenia kolanami w korpus Irańczyka, który wolał raczej uderzać i szukać zakończenia łokciem. Zdobyłem przewagę w 1. rundzie "wycinając" przeciwnika dwukrotnie na matę ringu. W 2 i 3 odsłonie pojedynku kontrolowałem walkę, aczkolwiek zawodnik z Bliskiego Wschodu często zrywał się z szaleńczym atakiem. Uderzał kilka razy łokciem z obrotu i backfistem (uderzenie pięścią z obrotu). Ja skupiłem się na okopywaniu zakrocznej nogi przeciwnika. Swoją przednią nogą atakując jego prawe udo, które było już mocno rozbite i w 4. rundzie Irańczyk miał coraz mniej ochoty do walki, ledwo opierając ciężar na nodze - kontynuuje opowieść pleszewianin.

Teraz chcę dołożyć do kolekcji kolejne trofeum mistrzowskie, więc zachęcam wszystkich pleszewian do kibicowania, śledzenia moich poczynań, a także do uprawiania sportu i korzystania z oferty miejscowych klubów sportów walki zarówno w naszym mieście, jak i ościennych

- podkreśla Mateusz Duczmal.

Jego przygoda z muay thai trwa już 10 lat. - Zaczynałem w małym kaliskim klubie boksu tajskiego, a teraz walczę na całym świecie. Niemożliwe nie istnieje! Zamierzam w tym roku wrócić do Tajlandii na dłużej, by bronić pasa i walczyć o inne laury nawet w samym Bangkoku oraz całej Azji. Oczywiście podróż i przygotowania są bardzo kosztowne, dlatego jeśli jakaś firma byłaby zainteresowana współpracą ze mną to proszę o kontakt email: mat.duczmal@gmail.com lub whatsapp : +447435318837. Pozdrawiam gorąco! - kończy opowieść pleszewianin.