Pleszewianie pamiętali o bohaterach bitwy nad Bzurą

Tegoroczne obchody najsłynniejszej bitwy wojny obronnej 1939 roku, miały szczególną oprawę. Po mszy świętej w miejscowym kościele, na łęczyckim rynku członkowie grup rekonstrukcyjnych, odtworzyli fragment bitwy o miasto. Po rekonstrukcji militarnej na placu przed ratuszem rozpoczęły się uroczystości rocznicowe z udziałem żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz orkiestry Wojsk Lotniczych.

Po przemówieniach burmistrza miasta oraz starosty łęczyckiego, przybyłe do Łęczycy delegacje złożyły kwiaty u stop pomnika bohaterów wrześniowej bitwy. Następnie kolumna gości wraz z kompanią honorową oraz orkiestrą przemaszerowała na miejscowy cmentarz, gdzie w kwaterze wojennej znajdują się mogiły poległych w bitwie polskich żołnierzy. Tam odczytano apel poległych a kompania oddała salwę honorową.

Delegacja młodzieży oraz byłych żołnierzy pleszewskiego garnizonu, złożyła wiązankę kwiatów przy Murze Pamięci, gdzie wmurowana jest tablica upamiętniające bitewny heroizm żołnierzy 70. pp, którzy pod dowództwem pułkownika Alfreda Konkiewicza, walcząc w składzie macierzystej 17. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza w ramach Armii Poznań, złożyli nad Bzurą ofiarę krwi. 19. września 1939 roku, po dziesięciu dniach krwawych walk, pułk został rozbity przez Niemców. Część żołnierzy trafiła do niewoli, część piechurów przedostała się do Kampinosu, skąd niedobitki 70.pp przedarły się do Warszawy i wzięły udział w obronie stolicy.