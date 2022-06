Pleszew/Gołuchów. Klub Małego i Młodego Ratownika działa pełną parą

Klub Małego i Młodego Ratownika działa pełną parą. W projekcie bierze udział 30 dzieci

Trwa trzecia edycja Klubu Małego i Młodego Ratownika. 30 dzieci pod czujnym okiem ratowników z WOPR Gołuchów doskonali umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego. Uroczysta inauguracja miała miejsce 21 maja w Zajezdni Kultury w Pleszewie.

- Podczas zajęć pokażemy wam, co robimy na co dzień. Co jest naszą pasją. Wiedza zdobyta podczas zajęć będzie służyła ratowaniu zagrożonego zdrowia lub życia. Podstawę do działania stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki. Spotkania będą okazją do nauki, jak podejmować działania polegające na pomocy drugiemu człowiekowi. Chcielibyśmy rozbudzić w was zainteresowania związane z pracą służb ratunkowych - podkreślał podczas inauguracji Dominik Kołaski.

W kolejnych tygodniach dzieci już pilnie ćwiczyły. Tajniki pracy strażaków zdradzili członkowie OSP Pleszew. Druhowie zorganizowali pokaz wozu strażackiego, sprzętu, a także rozwijania linii gaśniczej. W ramach pierwszej pomocy ratownicy medyczni uczyli, jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniową oraz ułożenie w pozycji bocznej.