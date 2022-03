Pleszew/Chocz. Stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery ochronne

Stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery ochronne

W sobotę, 19 marca 2022 roku, o godzinie 23 na ul. Kaliskiej w Pleszewie doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci na miejscu zastali samochód marki BMW. - W pojeździe nie było żadnych osób. Mundurowi podjęli czynności zmierzające do ustalenia uczestników zdarzenia - opowiada st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Po chwili zauważyli trzy młode osoby w wieku od 13 do 17 lat, które, jak się okazało, były pasażerami pojazdu. Policjanci ustalili również dane kierowcy. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec gminy Chocz. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. - Znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał promil alkoholu w organizmie - podkreśla rzeczniczka.

Z ustaleń policji wynika, że kierowca jadąc ulicą Parkową w Lenartowicach, nie dostosował prędkości, w wyniku czego wjechał na skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 i uderzył w bariery ochronne, oddzielające jezdnię od chodnika. W sprawie kolizji zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch.