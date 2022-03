Pleszew zorganizował bezpłatne lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Pleszew przebywa ponad 350 uchodźców.

– O tylu wiemy, ponieważ są to osoby, które zgłosiły swój pobyt się w Urzędzie Miasta i Gminy. Bardzo o to apelowaliśmy do mieszkańców, którzy przyjmują uchodźców, byśmy mogli uruchomić dla nich pomoc socjalną, zdrowotną czy psychologiczną, a także zapewnić dzieciom miejsca w szkołach i oczywiście rzeczy pierwszej potrzeby oraz żywność. Każdy, kto przychodzi się zarejestrować otrzymuje pomoc – także tłumacza oraz ulotkę w języku ukraińskim z informacjami, gdzie może uzyskać w naszym mieście wsparcie – tłumaczy Anna Bogacz, rzecznik prasowy Urzędu MiG w Pleszewie.