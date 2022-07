Pleszew. Złodziej pod osłoną nocy... ukradł 350 litrów paliwa prosto z baku! Piotr Fehler

Pleszew. Złodziej pod osłoną nocy... ukradł 350 litrów paliwa prosto z baku! Beata Szymoniak - Radna Gminy Gołuchów Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We wtorek, 19 lipca jednemu z mieszkańców Jedlca skradziono z samochodu ciężarowego marki Volvo ok. 350 litrów paliwa. Paliwo spuszczono z baku od strony drogi. Samochód stał na parkingu w centrum wsi od poniedziałku od godziny 20:45 do wtorku do godziny 7:20.