Pleszew. Zawody Strzeleckie Weteranów Służb Mundurowych w Pleszewie. O sukcesie decydowały opanowanie i celne oko strzelca Piotr Fehler

Na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie odbyły się Mundurowe Zawody Strzeleckie. To już kolejny rok, kiedy policjanci oraz emeryci służb mundurowych w taki właśnie sposób spędzaj wolny czas. Turniej był nie tylko doskonałą okazją do zaprezentowania oraz doskonalenia swoich umiejętności strzeleckich, ale również do spotkania w koleżeńskiej i sportowej atmosferze.