Pleszew. Zaprezentowali się na największych targach. Teraz podbijają zagraniczne rynki!

Tegoroczny rok według chińskiego horoskopu należy do żywiołu Ziemi i Dzika. Jest to czas przyjaznych wibracji i symbol doprowadzenia rzeczy do końca. Jak się okazuje, była to też znakomita wróżba dla pleszewskiej Florentyny, która z powodzeniem zaczęła realizować swoje marzenia o wejściu na największy rynek na świecie!

Florentyna jedyną firmą z Polski i drugą z Europy

Florentyna jako jedyna firma z Polski i jedna z dwóch z Europy wystawiła się na największych i najpopularniejszych targach w chińskim Kantonie.

- Udało się nam przebić przez Wielki Mur

- mówi z dumą Sandra Matecka, dyrektor marketingu w firmie Florentyna. Obecnie zakład, zatrudnia około 500 pracowników i obsługujący ponad 2000 sklepów detalicznych i wszystkie sieci handlowe działające w Polsce. Teraz może oficjalnie odtrąbić kolejny, epokowy sukces w rozwoju swojej firmy.