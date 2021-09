Pleszew. Zamienili ratusz w prawdziwą galerię sztuki! Sławomir Danielski z nową wystawą

Galeria sztuki w pleszewskim ratuszu

Jak twierdzi Burmistrz Arkadiusz Ptak, ograniczenie w dostępie do kultury, jakie jest udziałem wszystkich od niemal roku, wpływa powszechnie negatywnie na samopoczucie. Stąd ważne jest jej promowanie w przestrzeni ulicznej i w innych miejscach dopuszczonych do powszechnego użytku.

Przypomnijmy, że na „pierwszy ogień” poszedł fotograf Tomasz Cichy. Na wszystkich kondygnacjach ratusza zawisło ponad czterdzieści wielkoformatowych zdjęć jego autorstwa. Przedstawiają zapomniane miejsca w Polsce i Europie. Są to zarówno dworki i pałace, jak i opuszczone baseny, szpitale i inne obiekty. – Często nie znajdziemy tych miejsc w standardowych przewodnikach, a mimo to są one piękne i owiane tajemnicą, która kusi, by je poznać bliżej – tłumaczy artysta. Wystawa nosi tytuł „Dźwięki ciszy”.