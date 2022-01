Pleszew. Zamek w Gołuchowie kryje w sobie wiele tajemnic i mrocznych historii!

Tajemnice zamku w Gołuchowie

Zamek w Gołuchowie pierwotnie był wczesnorenesansową budowlą obronną. Późniejsze przebudowy nadały mu bajkowy charakter wystawnego pałacu. Zamek w Gołuchowie to jedno z ciekawszych miejsc w Wielkopolsce i jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych polskich zamków. Kiedyś dobra gołuchowskie należały do rodziny Czartoryskich, dziś jest to własność Muzeum Narodowego w Poznaniu.