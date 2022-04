Pleszew. Zakończenie roku szkolnego maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. "Dobiegnijcie do mety z uśmiechem na twarzy!"

Zakończenie maturzystów w technikum

Dziś odbierają świadectwa, w środę zasiądą do matury. W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie rok szkolny kończy dziś 155 maturzystów. Przed nimi najdłuższe wakacje w życiu uczniów. Tylko najpierw muszą się zmierzyć z maturą. Po majówce, maturzyści przystąpią do egzaminów dojrzałości, które potrwają do 23 maja. I tak, w środę uczniowie przystąpią do obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, w czwartek z matematyki i w piątek z języka obcego. Podobnie jak w roku biegłym odstąpiono od przeprowadzania egzaminów ustnych.