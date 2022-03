Pleszew. Za nami kolejne interesujące wydarzenia w bibliotece. A już w niedzielę książnicę odwiedzi autorka "Stulecia Winnych"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie nie zwalnia tempa

Czwartkowy wieczór, 24 marca, w bibliotece swoją osobowością i przezabawnymi anegdotami ubarwiła Kamilla Placko-Wozińska, dziennikarka i felietonistka. Pretekstem do spotkania była jej książka "Tydzień Baby, czyli setka na jubileusz", w której znalazły się wybrane przez autorkę felietony napisane w ciągu ostatnich 25 lat. - Wieloletnia dziennikarka "Gazety Poznańskiej" i "Głosu Wielkopolskiego" opowiedziała czytelnikom o tym, jak to się stało, że została "Babą", i czy co tydzień ma gotowy pomysł na zabawną historię. Zdradziła też, jaki prywatnie jest "Dziad", czyli jej mąż i jak na felietony, nierzadko opowiadające o ich gafach, reagują bliscy i znajomi. Nie zabrakło pytań od publiczności, która chciała dowiedzieć się m.in., czy Kamilla Placko-Wozińska planuje napisanie własnego kryminału, skoro jako czytelniczka bardzo ceni sobie ten gatunek literacki - opowiada Izabela Wegner z pleszewskiej biblioteki.