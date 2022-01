Pleszew. Z Pleszewa do Poznania w 30 minut? Ruszają prace przygotowawcze dla linii CPK Kalisz-Pleszew-Poznań Piotr Fehler

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na studium wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości między Sieradzem a Poznaniem. Ten 170-kilometrowy odcinek to część tzw. “igreka”, dzięki któremu podróż koleją z Pleszewa do Poznania skróci się do 30 minut! Prace mają ruszyć za dwa lata.