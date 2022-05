Pleszew. Z Mariuszem Szczygłem na każdy temat o Czechach

Mariusz Szczygieł w Pleszewie

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek do Pleszewa przyjechał Mariusz Szczygieł, który ze znanym sobie tylko humorem opowiadał o Czechach, czeskiej kulturze, czeskim stylu życia i czesko-polskich problemach, nie tylko językowych. Było to pełne humoru spotkanie, podczas którego oklaski mieszały się z salwami śmiechu. Tak, w wielkim skrócie opisać można spotkanie z reporterem felietonistą i - jak sam o sobie mówi - niechlujnym czechofilem Mariuszem Szczygłem. Autor książki "Gottland", nagrodzony Europejską Nagrodą Literacką, w poniedziałek, 16 maja był bohaterem pleszewskiej biblioteki.

Zdaniem Szczygła Czesi są mistrzami obracania spraw poważnych i bolesnych w żart, co stanowi o sile przyciągania czeskiej kultury. Zwłaszcza dla specjalizujących się w patosie i etosie Polaków. Mariusz Szczygieł przeanalizował również tekst hymnów państwowych i doszedł do wniosku, że niemal wszystkie zawierają jakieś elementy martyrologiczne lub wzywają do walki. Wszystkie, tylko nie Czechy.