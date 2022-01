Pleszew. Wyrzucił śmieci ze swoim dokładnym adresem. Niebywałe, że jeszcze ktoś ma odwagę.

Wyrzucił śmieci do rowu. Został namierzony

Pleszewska Straż Miejska dostała informację, że w rowie obok drogi na Baranówek, ktoś wyrzucił śmieci. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce i odkryli porzucone worki, plastikowe butelki, kartony. Kluczem do rozwiązania zagadki był jednak pozostawiony przez śmieciarza dowód w postaci naklejki adresowej z dokładnymi danymi śmieciarza. Strażnicy nie mieli więc trudnego zadania. Po nitce do kłębka trafili do sprawcy przestępstwa, który został ukarany mandatem.

- Mandat 500 zł, nakaz sprzątania i odwiezienia śmieci do PK. Niebywałe, że jeszcze ktoś ma odwagę.... - komentują pracownicy ratusza.

To już kolejny namierzony śmieciarz w ostatnim czasie.