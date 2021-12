Pleszew. Wyjątkowy prezent od ojca małej Michalinki. Pieniądze zebrane na leczenie przekazał na zakup samochodu dla Fundacji Bread of Life

Fundacja Bread od Life. Trwa zbiórka na samochód

Pleszewski oddział fundacji Bread of Life znany m.in. z Pleszewskich Aukcji Charytatywnych chce móc pomagać jeszcze lepiej. By to robić, potrzebny był im samochód, którym będą mogli rozwozić żywność do najbardziej potrzebujących osób z naszego terenu. Kilka miesięcy temu na portalu zostananiolem.pl ruszyła zbiórka środków na jego zakup. Na koncie pojawiały się mniejsze i większe sumy, jednak ciągle sporo brakowało. Okazuje się, że dobro wraca i to ze zdwojoną siłą. Sporą sumę pieniędzy na zakup samochodu przekazał tata małej Michaliki, której nie udało się wygrać z chorobą.