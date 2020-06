Pleszew. Wracają szkolenia dla ,,Latarników"

Jak informują organizatorzy, pomimo pilotażowej próby przeprowadzenia szkolenia zdalnego, wycofano się z tej formy, bowiem uczestnicy mieli problemy z technicznym poradzeniem sobie z takim rodzajem zajęć.

Na szczęście, nowe regulacje pozwalają przywrócić stacjonarne szkolenia w ramach programu.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, do cyklu szkoleń wprowadzono kilka zmian:

1. Szkolenia odbywać się będą w dużej sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie w maksymalnie 10-osobowych grupach.

2. Stanowiska komputerowe będą pojedyncze w odpowiednich, bezpiecznych odstępach.

3. Zapewnione będą środki do dezynfekcji rąk.

4. Sprzęt komputerowy będzie dezynfekowany po każdym uczestniku.

5. Uczestnicy sami decydują, czy chcą korzystać z dodatkowych środków ochrony (np. rękawiczki).

6. W jednym czasookresie będą prowadzone szkolenia dwóch grup aż do pełnej realizacji materiału. Dopiero po zakończeniu programu dla danej grupy, szkolenia rozpoczną się dla kolejnej. (Przypominamy, ze przed pandemią w cyklu szkoleniowym było wiele równoległych programowo grup. Obecne rozwiązanie sprawi, że czas szkolenia dla każdej z grup skróci się z uwagi na intensywność).

7. Bez konsultacji z prowadzącym, nie wolno przychodzić na zajęcia z innej – “nieswojej” grupy (aby nie doszło do przekroczenia liczby 10 uczestników na sali).