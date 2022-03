Pleszew. Woda źródłem życia, czyli ekologiczne zajęcia w "Trójce"

Woda źródłem życia, czyli ekologiczne zajęcia w "Trójce"

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie odbywają kolejne zajęcia w ramach orientacji zawodowej. Dzieci odwiedziły przedstawicielki Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Laboratorium PK. Specjalistka ds. uzdatniania wody Małgorzata Kubiaczyk oraz laborantka Patrycja Karpińska opowiadały o tym, czym zajmują się na co dzień w swojej pracy. Kolejny punkt spotkania stanowiła prezentacja multimedialna przedstawiająca metody uzdatniania oraz sposób badania wody do spożycia.

- Później odbyło się badanie twardości ogólnej, związków żelaza i manganu w wodzie. Następnie była analiza mikroskopowa próbek. Na zakończenie zostały wykonane doświadczenia: " Pasta do zębów dla słonia", "Burza w probówce" i Samopompujący się balon". Uczniowie poznali sposoby oczyszczania i oszczędzania wody, a doświadczeniami byli zachwyceni. Od pań otrzymali cukierki. Dziękując za oryginalne zajęcia śpiewali piosenki i recytowali wiersze - relacjonuje nauczycielka Ivetta Olińska.