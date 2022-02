Pleszew. Wjechał w dom. Uszkodzenie budynku ma znamiona katastrofy budowlanej

Samochód wjechał w dom przy ul. Piaski

Do zdarzenia doszło 2 lutego ok. godz. 16.00. 46-letni mieszkaniec Pleszewa nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego wjechał w dom - kierując pojazdem marki audi. Kierowca odmówił badania na miejscu na urządzeniu pomiarowym, w związku z czym został przewieziony do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki.