Pleszew. Wizytowali pleszewski Spomasz. Fabryka innowacyjna dla Wielkopolski

Spomasz Pleszew znalazł się w gronie czterech firm wyróżnionych w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

– Trzeba zabiegać o to, by naukowcy współpracowali z przedsiębiorcami – mówi Marszałek Marek Woźniak. – Nasz region stawia na innowacyjność – jej wzrost jest niezbędny dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski. Jednak zwiększenie innowacyjności to zadanie nie tylko dla naukowców, ale także dla samorządów. Zdecydowanie będziemy wspierać przedsięwzięcia z obszaru innowacji i gospodarki 4.0., ponieważ Wielkopolska jest dobrze przygotowana i zdolna do nawiązania rywalizacji w tych obszarach.