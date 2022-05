Pleszew. „Wiem, co jem i wiem, co kupuję”, czyli spotkanie z Katarzyną Bosacką w pleszewskiej bibliotece

Spotkanie z Katarzyną Bosacką

Na początku spotkania Katarzyna Bosacka pochwaliła wielkopolską gospodarność.

- Kiedy powiedziałam mężowi, że jadę do Wielkopolski to kazał mi założyć obcasy, bo tutaj trzeba się odpowiednio prezentować, bo tutaj jest prawdziwy Zachód. Przyznam Państwu, że zazdroszczę Wam tego porządku czy równo przystrzyżonych trawników - podkreśliła na początku Katarzyna Bosacka.

Znana dziennikarka opowiedziała, skąd wzięło się u niej zamiłowanie do dobrego i zdrowego jedzenia, jak wielkie koncerny wprowadzają w błąd konsumentów, np. zmniejszając gramaturę różnych produktów. Bosacka sugerowała na co powinniśmy zwrócić uwagę kupując żywność, żeby była dobrej jakości, a także by starać się ograniczać użycie plastiku. Przestrzegała również przed bezmyślnym stosowaniem popularnych diet oraz radziła, by z dystansem podchodzić do opinii na temat „cudownych właściwości” niektórych produktów żywnościowych.