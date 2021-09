Pleszew. Wielopokoleniowa Biesiada. Tak potrafią się bawić tylko w Sowinie Błotnej!

Biesiada Wielopokoleniowa w Sowinie Błotnej

Znajomość z sąsiadami w dzisiejszych czasach opiera się na zwykłym „Dzień dobry”, a często też bywa, że przechodzimy obok siebie obojętnie. Dlatego integracja jest bardzo ważna, chociażby dla podtrzymania tradycji sąsiedzkich. Wspólna zabawa zbliża do siebie ludzi, często zabieganych i zatroskanych problemami dnia codziennego.

Już kolejny raz pełni zapału i chęci do zabawy mieszkańcy Sowiny Błotnej pokazali, że potrafią się bawić jak mało kto! Z powodu epidemii COVID-19 przez długi czas spotkania nie były możliwe, dlatego też Wielopokoleniowa Biesiada stała się doskonałą okazją do tego, by wreszcie w doborowym gronie zapomnieć trochę o trudach dnia codziennego. Na rozładowanie i dobry humor podczas biesiady wystąpił kabaret "Byle do przerwy". Później rozpoczęła się długo wyczekiwana zabawa, która zgodnie z zapowiedziami organizatorów ma potrwać do białego rana.