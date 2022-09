Pleszew. Wielkimi krokami zbliża się 12. Bieg Przemysława. Trwają zapisy. Zobaczcie, jak przebiegały poprzednie edycje

Wielkimi krokami zbliża się 12. Bieg Przemysława. Trwają zapisy

Trwają zapisy na największą imprezę biegową w Pleszewie, czy Bieg Przemysława. Rywalizacja tradycyjnie toczyć się będzie na dwóch dystansach: 5 i 10 km. W tym roku zawodnicy pojawią się na starcie w niedzielę, 18 września. Punktualnie o 11 wyruszą z rynku. Następnie pobiegną ul. Ogrodową, Al. Wojska Polskiego, ul. Sportową, dalej trasa wiedzie przez Planty, ulice: Piaski, Niepodległości i Kaliską, gdzie rozpocznie się długa finiszowa prosta.

Chętni mogą zgłaszać się TUTAJ. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do 12 września 2022 r. Łączna liczba uczestników biegu na 5 km i 10 km jest ograniczona do 300 zawodników - po 150 osób na każdy dystans (decyduje kolejność zgłoszeń). Wpisowe wynosi 50 zł, w dniu zawodów kwota ta wzrośnie do 60 zł.