Pleszew. Wielka wyprzedaż w pleszewskiej Florentynie! Ogromna kolejka w Pleszewie. Po co?

Wielka wyprzedaż. Świąteczny kiermasz we Florentynie

Walka o torebki znanej marki w korzystnej cenie czy premiera limitowanej kolekcji butów? Nie tym razem. Wprawdzie tłum dalej liczy na dobrą okazję, ale przedmiotem pożądania nie są żadne z wymienionych rzeczy. Właśnie ruszył Świąteczny Kiermasz w pleszewskiej Florentynie, który na stałe wpisał się kalendarz świątecznych wyprzedaży w Pleszewie. W halach na Kazimierza Wielkiego można kupić dosłownie wszystko dla domu. Nie brakuje talerzy, sprzętu AGD, garnków, czajników czy pościeli. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie! Dla wielu pleszewian to okazja, żeby na Wielkiej Wyprzedaży we Florentynie kupić coś, co pod choinką może okazać się strzałem w dziesiątkę!