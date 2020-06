Pleszew. Wandal zniszczył 13 nagrobków. Grozi mu nawet 5 lat więzienia

- Zawiadomienie o zniszczeniu nagrobków wpłynęło do pleszewskiej komendy we wtorek wieczorem (16 czerwca br.). Do zdarzenia doszło na cmentarzu przy ulicy Kaliskiej w Pleszewie. Kilka minut później policjanci na ul. Sienkiewicza zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za to zdarzenie. Okazał się nim 50-letni mieszkaniec Pleszewa. Wandal uszkodził łącznie 13 pomników. Przewrócił dwie płyty nagrobkowe, porozbijał wazony i znicze - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Jak się okazało, mężczyzna, który zniszczył nagrobki, był pijany. W chwili zatrzymania miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Nie potrafił jednak wytłumaczyć policjantom, co był przyczyną jego zachowania.

50-latek był już karany za podobne przestępstwa.