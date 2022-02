Pleszew. Walentynkowy koncert poezji śpiewanej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Walentynkowy koncert poezji śpiewanej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie w niedzielę, 13 lutego 2022 roku, zaprosiła na walentynkowy koncert poezji śpiewanej. Wystąpił gitarzysta i wokalista Sławomir Pilarski. - To był niezapomniany wieczór pełen emocji, wzruszeń, anegdot i przepięknej muzyki. Artysta nawiązał fenomenalny kontakt z publicznością, którą porwał do wspólnego śpiewania. Sławomir Pilarski, który nie tylko komponuje, pisze teksty, śpiewa i gra na gitarze, ale także wspaniale interpretuje popularne utwory innych wykonawców, zabrał nas do krainy łagodności - opowiada Izabela Wegner z pleszewskiej książnicy. Publiczność mogła wysłuchać, takich utworów, jak m.in. "Z nim będziesz szczęśliwsza" Starego Dobrego Małżeństwa.