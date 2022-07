Pleszew. Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody. Trwają półkolonie w Parku Wodnym "Planty"

Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody w Parku Wodnym "Planty"

Park Wodny "Planty" w okres letnim organizuje dla dzieci półkolonie, które przebiegają pod szyldem Wakacyjnej Akademii Sportu i Przygody. 8 lipca zakończył się pierwszy turnus, w poniedziałek rozpoczyna się kolejny i tak aż do końca sierpnia. Jakie atrakcje czekają na uczestników? Organizatorzy przygotowali zajęcia w Parku Wodnym, kręgielni, z pierwszej pomocy, zabawy z animatorami, wyprawy terenowe, nordic walking, zajęcia sportowe i rekreacyjne, konkursy plastyczne czy dni tematyczne.

Podczas pierwszego turnusu nie zabrakło zajęć kulinarnych z ekipą Piwnica 2.0, ćwiczeń w strefie street workout, w której dzieci mają do dyspozycji m.in. liny do wspinania, drabinki czy poręcze gimnastyczne; zabawy i nauki w miasteczku ruchu drogowego; wspólnej gry w bowling; spotkań z przedstawicielami służb ratowniczych czy oczywiście zajęć w samym Parku Wodnym "Planty". To był aktywnie spędzony czas!