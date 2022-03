Pleszew w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska. Będą kolejne tanie mieszkania w Pleszewie

Pleszew jest jednym z 18 gmin województwa wielkopolskiego, które powołały kolejną w kraju Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. SIM – Wielkopolska ma przy współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości zbudować minimum 900 mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności.

- To kolejny element naszej polityki mieszkaniowej. Do końca 2023 roku planujemy w gminie Pleszew zbudować 150 mieszkań – to już się dzieje. Teraz otworzyła się kolejna możliwość dzięki SIM KZN – Wielkopolska – mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz MiG Pleszew.