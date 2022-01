Pleszew. W Pleszewie wprowadzą podatek od psa? Część radnych jest za!

Od 2013 roku Pleszew rzucił wyzwanie właścicielom czworonogów i zaczął walczyć z psimi odchodami w przestrzeni miejskiej. W ramach akcji "Kupa wstydu w mieście" rozstawiono na ulicach Pleszewa specjalne pojemniki na psie odchody. Obecnie psich pakietów jest około 60 sztuk i co roku generują koszty utrzymania na poziomie 30 000 złotych. Niektórzy radni byli zdania, że właściciele psów powinni zabierać swoje woreczki i sprzątać kupy.

Psy dają dużo radości, ale miastom przynoszą sporo problemów. Dlatego na ostatniej sesji wśród części radnych pojawiły się głosy, aby przywrócić podatek od psa, który został zlikwidowany w 2007 roku. Po jego likwidacji w gestii samorządów lokalnych pozostawiono, czy chcą wprowadzić "opłatę od posiadania psów". Radni niektórych gmin wyszli z założenia, że skoro państwo rezygnuje z podatku, to nie ma sensu, by samorząd terytorialny zwiększał obciążenia fiskalne obywateli. Wówczas podobnego zdania byli pleszewscy radni. Teraz może on zostać przywrócony.