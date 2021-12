Pleszew. W grupie raźniej! Ostrów Wielkopolski przywita Pleszew otwartymi ramionami!

Pleszew w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Pleszew już od 2014 roku starał się o wstąpienie do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Po długich rozmowach na różnych szczeblach udało się przekonać wszystkich do tego pomysłu. Teraz Miasto i Gmina Pleszew może formalnie przystąpić do Stowarzyszenia i otrzymać jeszcze szerszy dostęp do unijnych pieniędzy. Zadowolenia z powiększenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nie kryje prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.