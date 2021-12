Pleszew. W dawnym budynku dworca powstanie muzeum pleszewskiej wąskotorówki?

Pleszewska wąskotorówka z własnym muzeum

Są tacy, którzy twierdzą, że w całej Europie nie ma drugiej takiej kolejowej ciekawostki. Pleszewska kolejka wąskotorowa obsługiwana przez SKPL Cargo dowozi mieszkańców miasta do stacji w Kowalewie, by tam mogli przesiąść się na pełnowymiarowy pociąg. Co więcej, jeździ po torach, które składają się... z trzech szyn i to przez cały rok!

- Na razie nie widzę innego potencjału turystycznego odnośnie naszego miasta – jak właśnie kolejka - przyznaje nam Arkadiusz Ptak.

I właśnie władze miasta chcą wykorzystać ten potencjał. W planach jest otwarcie muzeum pleszewskiej kolejki, które miałoby się mieście na dworcu Pleszew Wąsk. w Kowalewie. W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 zapisano 30 tys. zł na "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie".

Na ukończeniu są natomiast prace nad monografią dotyczącą pleszewskiej kolejki wąskotorowej. Wkrótce pozostaną jedynie kwestie redakcyjne. Publikację przygotowuje doktor Maciej Kowalczyk.